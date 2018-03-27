Единый центр психологической помощи создадут в Кемерове
Единый центр оказания психологической помощи создадут в Кемерове в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня».
В городе формируют единый центр оказания психологической помощи кемеровчанам. Центр «Здоровье и развитие личности» откроет единую телефонную линию +73842770767. Позвонившим помогут квалифицированные психологи.
Классные руководители, представители родительских комитетов школ, педагоги и школьники получат особую психологическую поддержку. ТЦ «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
???? Камера видеонаблюдения из в ТЦ «Зимняя вишня». Момент начала пожара... pic.twitter.com/OkJqZEaPh8— ₖₒₜ™ (@putincize) 26 марта 2018 г.