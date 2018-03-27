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18:45   27 Марта 2018
Россия
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Единый центр психологической помощи создадут в Кемерове

Единый центр психологической помощи создадут в Кемерове

Единый центр оказания психологической помощи создадут в Кемерове в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня».

В городе формируют единый центр оказания психологической помощи кемеровчанам. Центр «Здоровье и развитие личности» откроет единую телефонную линию +73842770767. Позвонившим помогут квалифицированные психологи.

Классные руководители, представители родительских комитетов школ, педагоги и школьники получат особую психологическую поддержку. ТЦ «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #кемерово #общество #тц
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