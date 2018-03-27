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Мэй передала Путину письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в Кемерове

Мэй передала Путину письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в Кемерове

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18:38   27 Марта 2018
Весь мир
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Мэй передала Путину письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в Кемерове

Мэй передала Путину письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в Кемерове

Британский народ в своих мыслях и молитвах всегда вместе с теми, кто потеряли своих близких таким трагическим образом, написала британский премьер Тереза Мэй.

Пожар в торговом центре в городе Кемерово разгорелся 25 марта днем. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе дети. Еще 38 человек числятся пропавшими без вести.

Мэй накануне, выступая перед Палатой общин, выразила соболезнования российскому народу в связи с трагическим пожаром. Во вторник, 27 марта, она направила президенту РФ Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #лондон #пожар #мэй #кемерово #новости
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