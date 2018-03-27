Мэй передала Путину письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в Кемерове

Британский народ в своих мыслях и молитвах всегда вместе с теми, кто потеряли своих близких таким трагическим образом, написала британский премьер Тереза Мэй.

Пожар в торговом центре в городе Кемерово разгорелся 25 марта днем. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе дети. Еще 38 человек числятся пропавшими без вести.

Мэй накануне, выступая перед Палатой общин, выразила соболезнования российскому народу в связи с трагическим пожаром. Во вторник, 27 марта, она направила президенту РФ Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.