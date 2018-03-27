Песков подтвердил состоявшиеся переговоры между Путиным и Эрдоганом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом.

Песков подтвердил переговоры правительства Турции и России. Лидеры обсуждали будущий саммит РФ-Турция-Иран, который будет организован в Анкаре, сообщает РИА Новости.

Накануне о переговорах сообщали в турецкой администрации, однако пресс-секретарь не смог прокомментировать и подтвердить данную информацию.

Саммит проведут в начале апреля.