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18:57   27 Марта 2018
Весь мир
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Песков подтвердил состоявшиеся переговоры между Путиным и Эрдоганом

Песков подтвердил состоявшиеся переговоры между Путиным и Эрдоганом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом.

Песков подтвердил переговоры правительства Турции и России. Лидеры обсуждали будущий саммит РФ-Турция-Иран, который будет организован в Анкаре, сообщает РИА Новости.

Накануне о переговорах сообщали в турецкой администрации, однако пресс-секретарь не смог прокомментировать и подтвердить данную информацию.

Саммит проведут в начале апреля.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #турция #эрдоган #политика #саммит #весь мир
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