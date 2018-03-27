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МИД: Москва ответит на сокращение числа сотрудников постпредства РФ при НАТО

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18:36   27 Марта 2018
Россия
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МИД: Москва ответит на сокращение числа сотрудников постпредства РФ при НАТО

МИД: Москва ответит на сокращение числа сотрудников постпредства РФ при НАТО

В российском Министерстве иностранных дел пообещали ответить на решение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что число сотрудников постпредства РФ при Североатлантическом альянсе будет сокращено на треть - с 30 до 20 человек.

По словам Столтенберга, эта мера принимается в качестве реакции в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, ответственность за который Великобритания бездоказательно возложила на Россию.

 Комментируя сделанное во вторник Столтенбергом заявление, в МИД РФ сказали:

«Этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе», - слова сотрудника МИД РФ во вторник вечером приводит РИА Новости.

Также в ведомстве отметили, что Москва обязательно ответит на это решение НАТО после того, как в МИД РФ продумают ответные меры. 

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Автор: Александр Люблинский
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