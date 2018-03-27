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 Тулеев извинился перед Путиным за пожар в Кемерове

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«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

 Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии

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 Пользователи Twitter выбрали ответной мерой для США закрытие генконсульства в Петербурге

Пользователи Twitter выбрали ответной мерой для США закрытие генконсульства в Петербурге
18:21   27 Марта 2018
Весь мир
42

Пользователи Twitter выбрали ответной мерой для США закрытие генконсульства в Петербурге

Пользователи Twitter выбрали ответной мерой для США закрытие генконсульства в Петербурге

Подведены итоги опроса, который был организован посольством РФ в США, большинство пользователей отдали голоса за закрытие американского генкольсульства в Петербурге. 

Ранее ИА «Политика сегодня» сообщало, что после действий США в отношении России по высылке дипломатов и закрытию генерального консульства страны в Сиэтле из-за «дела Скрипаля», посольство РФ в США организовала опрос на своей официальной странице в Twitter. В опросе посольство спрашивают, какое генконсульство Америки читатели закрыли, если бы они могли это решать. Были предложены генеральные консульства Петербурга, Екатеринбурга и Владивостока.

Практически половина пользователей, принявших участие в голосовании выбрали генконсульство в Санкт-Петербурге.

 

Всего в голосовании участвовали 57,5 тысяч человек, 47 процентов из них считают нужным закрыть генконсульство США в Петербурге. Значительная часть респондентов (35%) отдали свои голоса за Екатеринбург, оставшиеся 18 процентов волеизъявлений — за закрытие ведомства во Владивостоке.

Сообщение было ретвитнуто практически свыше трех тысяч раз, 2676 пользователям понравился опрос.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #политика #весь мир
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