Пользователи Twitter выбрали ответной мерой для США закрытие генконсульства в Петербурге

Подведены итоги опроса, который был организован посольством РФ в США, большинство пользователей отдали голоса за закрытие американского генкольсульства в Петербурге.

Ранее ИА «Политика сегодня» сообщало, что после действий США в отношении России по высылке дипломатов и закрытию генерального консульства страны в Сиэтле из-за «дела Скрипаля», посольство РФ в США организовала опрос на своей официальной странице в Twitter. В опросе посольство спрашивают, какое генконсульство Америки читатели закрыли, если бы они могли это решать. Были предложены генеральные консульства Петербурга, Екатеринбурга и Владивостока.

Практически половина пользователей, принявших участие в голосовании выбрали генконсульство в Санкт-Петербурге.

US administration???????? ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle????????. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide