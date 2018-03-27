Тулеев извинился перед Путиным за пожар в Кемерове

Кроме того, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поблагодарил президента России Владимира Путина. Того сильно обеспокоило случившееся и он лично позвонил Тулееву узнать о ходе ликвидации пожара.

Во вторник, 27 марта, Путин в Кемерове провел совещание о ликвидации последствий пожара в городском торговом центре. Тот загорелся 25 марта днем. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе дети.

Тулеев рассказал президенту, что, согласно данным очевидцев, причиной пожара стали фейерверки, которые запускали на детском утреннике. Кроме того, губернатор Кемеровской области извинился перед Путиным за случившееся на территории его региона.