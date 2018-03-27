«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

В соцсетях госдеповские тролли от имени украинцев сеют ненависть, а жители Киева несут к российскому посольству цветы и игрушки.

К сожалению, каждый раз, когда в России случается какая-нибудь трагедия, я наблюдаю одну и ту же картину. Буквально сразу, пачками в сети появляются десятки и сотни аккаунтов, которые от имени своих владельцев начинают источать радость по поводу случившегося. Проходит буквально несколько часов и из России в адрес Украины прилетает ответка возмущенных таким отношением к чужому горю. Сотням тысяч и даже миллионам человек начинает казаться, что все именно так и есть, жители Украины радуются чужому горю и злорадствуют по поводу случившегося. Но это не так. И теперь это можно доказать, ссылаясь на вполне реальные факты.

Вся эта картинка создается именно для того, чтобы внести очередную линию раскола, причем создается мастерски и достаточно небольшим числом профессиональных провокаторов.

Чтобы это понять, достаточно вспомнить относительно недавний случай, когда после очередной встречи президента Украины Петра Порошенко с так называемыми «порохоботами», между теми возникла публичная ссора.

Один самый ушлый «бот» (в сетевом миру Мирослав Олешко) вопреки общей договоренности этого не делать, сфотографировался с шефом и выложил фото в сеть, что тут же вызвало настоящую бурю гнева его коллег. В ходе «дружеской» перепалки в разговоре всплыл очень интересный факт. Елена Монова, решив порвать все сетевые «отношения» с нарушителем конвенции написала, что отправит в бан не только этот аккаунт, но и все 154 контакта Мирослава.

Итак, вдумайтесь. Один «порохобот», как их называют на Украине, имеет 154 аккаунта. И не просто имеет, но все его коллеги (а их несколько десятков) о них знают и взаимодействуют с ними. И все эти уже тысячи фэйковых сетевых воинов объединены в единую сеть и все они, когда нужно шефу, говорят то, что им прикажут. И если поступит команда из Банковой воспользоваться случаем и внести очередную линию раскола между жителями Украины и России, то десяток «порохоботов» вам организуют такой «спектакль», что реально может показаться, что украинцы сошли с ума и массово радуются смерти кемеровских детей. А затем уже в России срабатывает ответная часть агентов Госдепа (а кто же еще каждый раз так быстро и главное «в масть» отвечает), которые в количестве все тех же пары десятков персонажей поднимают ответную многотысячную волну возмущения.

А между тем, многие жители Украины скорбят и несут цветы к российскому посольству. И их гораздо больше, чем тех упырей, которые выполняют свою грязную работу и на своих диванах анонимно гадят в сети. И это правда.

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