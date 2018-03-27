НАТО заинтересовано сохранить политический диалог с РФ — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 27 марта, заявил, что решение сократить число сотрудников постпредства РФ не меняет политику Североатлантического альянса в отношении Москвы.

По его словам, альянс не отменит подготовку очередного заседания Совета Россия — НАТО. Также Североатлантический альянс остается привержен политике двойного подхода, который сочетает сильную оборону и готовность к диалогу. Столтенберг добавил, что НАТО стремится к конструктивным отношениям и содержательному диалогу с российским государством.