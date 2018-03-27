Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон во вторник резко осудил решение министерства иностранных дел и европейской интеграции выслать из республики троих российских дипломатов. Об этом он написал в Facebook.

Молдавский лидер написал, что он крайне возмущен решением правительства республики о высылке россиян. Он заявил, что категорически осуждает «очередную антироссийскую провокацию, поскольку Молдавия не имеет никаких союзнических обязательств перед Лондоном и вообще странами НАТО.

Ранее министерство иностранных дел и европейской интеграции республики объявило персонами нон грата трех российских дипломатов. Им предписано покинуть страну в течение недели. В ведомстве заявили, что так Молдавия проявляет «знак солидарности» с Великобританией в связи с делом Скрипаля.