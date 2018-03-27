Детский омбудсмен предложила создать систему общественного контроля

С ее помощью, уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, нужно следить за исполнением правил безопасности в местах массового скопления детей.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре в Кемерове разгорелся пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе дети. Еще 38 человек числятся пропавшими без вести.

Кузнецова заметила, что трагедии в Кемерове удалось бы избежать, если бы правила безопасности выполнялись на 100%. Конечно, власти страны подготовят необходимые меры и проведут проверки по всей России, но главным фактором безопасности является полное выполнение правил, объяснила омбудсмен. Более того, проверять их соблюдение должна, в частности, общественность, для чего следует создать систему общественного контроля.