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«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

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18:12   27 Марта 2018
Россия
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Детский омбудсмен предложила создать систему общественного контроля

Детский омбудсмен предложила создать систему общественного контроля

С ее помощью, уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, нужно следить за исполнением правил безопасности в местах массового скопления детей.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре в Кемерове разгорелся пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе дети. Еще 38 человек числятся пропавшими без вести.

Кузнецова заметила, что трагедии в Кемерове удалось бы избежать, если бы правила безопасности выполнялись на 100%. Конечно, власти страны подготовят необходимые меры и проведут проверки по всей России, но главным фактором безопасности является полное выполнение правил, объяснила омбудсмен. Более того, проверять их соблюдение должна, в частности, общественность, для чего следует создать систему общественного контроля.

 

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Автор: Юлия Халус
#россия #кемерово #новости #общество #кузнецова
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