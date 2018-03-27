Египетские власти будут штрафовать игнорирующих выборы граждан страны

Правительство Египта оштрафует всех не пришедших на президентские выборы граждан страны, сообщает официальное информационное агентство МЕНА, ссылаясь на авторитарный судебный источник.

В сообщении говорится о том, что законом предусмотрен штраф каждому гражданину Египта, проигнорировавшему голосование на выборах президента в Египте. Сумма взыскания не превышает 500 египетских фунтов (около 1800 рублей — прим.ред.). Закон применяется только к тем избирателям, которые числятся в списках избирательных комиссий, но является на участок. Также не будут оштрафованы граждане, которые не проголосуют по уважительной причине.

В Египте сегодня, 27 марта, проходит второй день голосования на президентских выборах. Зарегистрирована два кандидата на пост главы государства: действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер партии «Аль-Гэд» Муса Мустафа Муса. Последний кандидат не является известным политиком. Итоги голосования подведут 2 апреля.