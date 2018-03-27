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17:57   27 Марта 2018
Весь мир
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Египетские власти будут штрафовать игнорирующих выборы граждан страны

Египетские власти будут штрафовать игнорирующих выборы граждан страны

Правительство Египта оштрафует всех не пришедших на президентские выборы граждан страны, сообщает официальное информационное агентство МЕНА, ссылаясь на авторитарный судебный источник.

В сообщении говорится о том, что законом предусмотрен штраф каждому гражданину Египта, проигнорировавшему голосование на выборах президента в Египте. Сумма взыскания не превышает 500 египетских фунтов (около 1800 рублей — прим.ред.). Закон применяется только к тем избирателям, которые числятся в списках избирательных комиссий, но является на участок. Также не будут оштрафованы граждане, которые не проголосуют по уважительной причине.

В Египте сегодня, 27 марта, проходит второй день голосования на президентских выборах. Зарегистрирована два кандидата на пост главы государства: действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер партии «Аль-Гэд» Муса Мустафа Муса. Последний кандидат не является известным политиком. Итоги голосования подведут 2 апреля.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #выборы #политика #египет #общество #весь мир #президента
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