Акция в память о жертвах в Кемерове началась на Манежной площади

В столице началась массовая акция в память о жертвах трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Мероприятие организовали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

???? Камера видеонаблюдения из в ТЦ «Зимняя вишня». Момент начала пожара... pic.twitter.com/OkJqZEaPh8 — ₖₒₜ™ (@putincize) 26 марта 2018 г.

Москвичи и гости столицы приходят на Манежную площадь, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти погибшим при пожаре в Кемерове. ТЦ «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.