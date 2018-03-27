Масштабные учения ракетных войск стратегического назначения пройдут в России

Более 10 тысяч военнослужащих примут участие в учениях соединений Владимирской, Омской и Оренбургской ракетных армий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.

В оборонном ведомстве рассказали, что в марте проводятся командно-штабные учения в соединениях Владимирской, Омской и Оренбургской ракетных армий. В ходе маневров ракетные полки, технические ракетные базы, части охраны и обеспечения отработают мероприятия по приведению в высшую степень готовности, будут решать задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков.

Также подразделения РВСН будут совершенствовать выучку противодиверсионных групп по обнаружению, блокированию и уничтожению условного противника, включая противодействие терроризму. Инженерные подразделения будут разбирать завалы, развертывать станции комплексной очистки воды, возводить тяжелые механические переправы через реки.