Число сотрудников постпредства РФ при НАТО сократили до 20 человек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 27 марта, заявил, что Североатлантический альянс сократит число сотрудников постпредства РФ.

По его словам, совет альянса сократит максимальное число сотрудников постоянного представительства России при НАТО на десять человек, поэтому останется 20 россиян. Столтенберг подчеркнул, что это решение приняли после отравления Скрипалей в британском городе Солсбери, но оно не меняет политику НАТО в отношении РФ. Североатлантический альянс по-прежнему привержен диалогу с Москвой.