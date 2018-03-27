Мы в соц.сетях:
МИД: Москва ответит на сокращение числа сотрудников постпредства РФ при НАТО

МИД: Москва ответит на сокращение числа сотрудников постпредства РФ при НАТО

 Тулеев извинился перед Путиным за пожар в Кемерове

Тулеев извинился перед Путиным за пожар в Кемерове
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

 Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии

Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии
Мэй передала Путину письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в Кемерове

Мэй передала Путину письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в Кемерове

 Пользователи Twitter выбрали ответной мерой для США закрытие генконсульства в Петербурге

Пользователи Twitter выбрали ответной мерой для США закрытие генконсульства в Петербурге
МИД: Москва ответит на сокращение числа сотрудников постпредства РФ при НАТО

МИД: Москва ответит на сокращение числа сотрудников постпредства РФ при НАТО

 Тулеев извинился перед Путиным за пожар в Кемерове

Тулеев извинился перед Путиным за пожар в Кемерове
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

 Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии

Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии
Мэй передала Путину письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в Кемерове

Мэй передала Путину письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в Кемерове

 Пользователи Twitter выбрали ответной мерой для США закрытие генконсульства в Петербурге

Пользователи Twitter выбрали ответной мерой для США закрытие генконсульства в Петербурге
17:43   27 Марта 2018
Весь мир
50

Число сотрудников постпредства РФ при НАТО сократили до 20 человек

Число сотрудников постпредства РФ при НАТО сократили до 20 человек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 27 марта, заявил, что Североатлантический альянс сократит число сотрудников постпредства РФ.

По его словам, совет альянса сократит максимальное число сотрудников постоянного представительства России при НАТО на десять человек, поэтому останется 20 россиян. Столтенберг подчеркнул, что это решение приняли после отравления Скрипалей в британском городе Солсбери, но оно не меняет политику НАТО в отношении РФ. Североатлантический альянс по-прежнему привержен диалогу с Москвой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нато #столтенберг #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России Ближнее зарубежье
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России
В соцсетях госдеповские тролли от имени украинцев сеют ненависть, а жители Киева несут к российскому посольству цветы и игрушки.
18:14   27 Марта 2018
91
Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов Россия

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

16:50   27 Марта 2018
38
Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове Россия

Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове

16:10   27 Марта 2018
6440
Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями Россия

Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями

14:28   27 Марта 2018
221
Новости smi2.ru
Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

 Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове

Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове

 Путин раскритиковал мэра Кемерова

Путин раскритиковал мэра Кемерова