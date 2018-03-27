США грозятся заблокировать продажу Турции истребителей F-35

Американцы недовольны, что Анкара намерена купить у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400.

Об этом после визита в США сообщил глава турецкой парламентской комиссии по международным делам Волкан Бозкыр.

Контракт между Турцией и Россией предусматривает поставки Анкаре четырех российских С-400. Передача ЗРК запланирована на 2020 год.

Американские сенаторы считают вопрос покупки Турцией российских ЗРК критическим. Прямо они ничего не указывают, но их советники достаточно понятно объяснили их позицию турецкой стороне.