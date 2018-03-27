Нельзя тратить доходы от роста цен на нефть на допрасходы бюджета — Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства заявил, что нельзя повышать налоговую нагрузку на ненефтегазовый сектор и тратить дополнительные доходы от роста цен на нефть на допрасходы на инфраструктуру и социальную сферу.

По его словам, Минфин считает невозможным использовать дополнительные расходы конъюнктурных доходов или повышать налоговую нагрузку на ненефтегазовый сектор. Силуанов добавил, что в конечном счете это замедлит экономический рост и создаст макроэкономические риски.