Минфин может разместить евробонды на три миллиарда долларов‍ до конца года

Министерство финансов РФ до конца 2018 года может разместить евробонды на три миллиарда долларов. Об этом заявил директор департамента госдолга Минфина Константин Вышковский.

По его словам, Минфин имеет правовую возможность осуществить в 2018 году выпуск новых облигаций на общую сумму семь миллиардов по номинальной стоимости. Из них четыре — в рамках обмена, три — в рамках привлечения средств в бюджет, в который уже поступило 800 миллионов долларов.

«Значит, осталось 2,2 миллиарда», — сказал замминистра.

Он добавил, что ведомство еще не выбрало лимиты по обмену и лимиты по кэшевому размещению. Чиновник отметил, что министерство более не будет предлагать евробонды с погашением в 2047 году.