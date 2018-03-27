Росгвардия проверит работу ЧОПов во всех торговых центрах страны

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что в первую очередь сотрудники ведомства проверят у ЧОПов право на охрану заведений с массовым скоплением людей.

По его словам, со среды, 28 марта, Росгвардия приступает к проверкам всех частных охранных предприятий в торговых центрах страны. В соответствии с нормативными требованиями, у ЧОПов право на охрану заведений с массовым пребыванием людей отражают в лицензии.

Кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По информации администрации города, опознали тела 25 жертв, среди них 13 детей.