МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

Ранее некоторые журналисты сообщали, что в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вновь разгорелся пожар.

Согласно данным информагентств, работающим на месте происшествия спасателям поручили срочно покинуть здание. На первом этаже ТЦ якобы зафиксировали дым.

Однако, как узнало Федеральное агентство новостей, Министерству чрезвычайных ситуаций РФ ничего не известно о новом пожаре в «Зимней вишне».

Ранее, 25 марта, в кемеровском торговом центре разгорелся пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе дети. Еще 38 человек значатся пропавшими без вести.