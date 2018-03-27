НАТО высылает семерых сотрудников постпредства России с Брюселе — Столтенберг

НАТО высылает семерых сотрудников постоянного представительства РФ в Брюсселе по делу Скрипаля. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что НАТО прекратила аккредитации троих дипломатов в постпредстве России при альянсе. Таким образом, российское представительство при НАТО сокращено на треть — с 30 до 20 человек. При этом Столтенберг пояснил, что высылка российских представителей не влияет на политику альянса в отношении России.