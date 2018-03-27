Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

Представители российской дипмиссии должны покинуть страну в течение семи дней.

Высылку российских дипломатов в Молдавии объяснили солидарностью с Великобританией в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Тот вместе в дочерью Юлией 4 марта попал в реанимацию в результате отравления. Лондон уверяет, что случившееся является покушением на жизнь бывшего полковника, которое якобы организовала Москвой. Россия в свою очередь отрицает свое участие в отравлении Скрипаля.

Тем не менее 14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 дипломатов из РФ. Позже в знак солидарности с британской стороной выслать сотрудников российской дипмиссии решили 16 стран ЕС, а также США, Украина, Норвегия и ряд других стран.