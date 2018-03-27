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 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

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17:02   27 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин принимает личное участие в  организации всех действий, направленных на оказание содействия семьям погибших и пострадавших.

На встрече с Эрланом Абдылдаевым Лавров заявил, что правительство намерено принять все меры, которые смогут устранить такие трагедии, как накануне произошла в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Также представители стран обсуждали вопрос двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках вразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в других международных организациях и содружествах.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта, в воскресенье, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, среди которых оказалось много детей. Расследование происшествия возглавил председателем СК РФ Александр Бастрыкин, президент РФ Владимир Путин взял дело под личный контроль.

Подписан указ о проведении 28 марта общенационального траура.

Информацию о том, как помочь всем, кого затронула трагедия, можно прочитать на официальном сайте ИА «Политика Сегодня».

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Автор: Екатерина Розина
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