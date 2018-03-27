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МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

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 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

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Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

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 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

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16:41   27 Марта 2018
Россия
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Минфин внесет законопроект об индивидуальном пенсионном капитале в мае — Минфин

Минфин внесет законопроект об индивидуальном пенсионном капитале в мае — Минфин

Проект закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) будет дорабатываться в течение месяца или полутора, после чего будет внесен на рассмотрение правительства. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Чиновник напомнил, что ранее Минфин вносил концепцию закона, но не сам законопроект. По его словам, законопроект никогда не выходил за стены ЦБ и Минфина, а также он был доступен некоторым экспертам.

Моисеев рассказал, что концепция закона обсуждалась с социальным блоком правительства. Не обошлось без замечаний и все они будут учтены, но там «ничего неустранимого нет».

Планируется, что система ИПК должна вступить в силу 1 января 2019 года. По предлагаемой Пенсионным фондом концепции, ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений в негосударственные пенсионные фонды.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #пенсия #минфин рф #ипк
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