США выделят 35 млн долларов на повышение профессионализма журналистов на Украине

Речь идет о пятилетней программе, которую разработало Агентство США по международному развитию (USAID).

Об этом во вторник сообщает RT.

Согласно данным издания, американцы намерены «усилить социально-активную роль СМИ» в демократических процессах на Украине, а также предоставить украинцам доступ к качественной информации.

Кроме того, планируется увеличить медиаграмотность украинских журналистов, политиков и рядовых граждан, чтобы эффективно «противодействовать враждебной риторике Кремля».