США выделят 35 млн долларов на повышение профессионализма журналистов на Украине
Речь идет о пятилетней программе, которую разработало Агентство США по международному развитию (USAID).
Об этом во вторник сообщает RT.
Согласно данным издания, американцы намерены «усилить социально-активную роль СМИ» в демократических процессах на Украине, а также предоставить украинцам доступ к качественной информации.
Кроме того, планируется увеличить медиаграмотность украинских журналистов, политиков и рядовых граждан, чтобы эффективно «противодействовать враждебной риторике Кремля».