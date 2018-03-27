Гендиректор сгоревшего кемеровского ТЦ заявила в суде о возможном поджоге

Управляющая торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерове Надежду Судденок обвинили в нарушении требований безопасности при оказании услуг.

Гендиректор ТЦ заявила, что разговаривала с сотрудницей ТЦ и она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Судденок считает, что детскую игровую зону подожгли. По ее словам, к случившемуся могут быть причастны подростки «разных национальностей».

???? Камера видеонаблюдения из в ТЦ «Зимняя вишня». Момент начала пожара... pic.twitter.com/OkJqZEaPh8 — ₖₒₜ™ (@putincize) 26 марта 2018 г.

Надежда Судденок добавила, что подростки часто приходили в «Зимнюю вишню» и их «замечали в хулиганстве». Управляющая заверила, что из-за этого неоднократно вызывали полицейских, есть протоколы.