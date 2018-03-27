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МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

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16:44   27 Марта 2018
Россия
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Гендиректор сгоревшего кемеровского ТЦ заявила в суде о возможном поджоге

Гендиректор сгоревшего кемеровского ТЦ заявила в суде о возможном поджоге

Управляющая торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерове Надежду Судденок обвинили в нарушении требований безопасности при оказании услуг.

Гендиректор ТЦ заявила, что разговаривала с сотрудницей ТЦ и она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Судденок считает, что детскую игровую зону подожгли. По ее словам, к случившемуся могут быть причастны подростки «разных национальностей».

Надежда Судденок добавила, что подростки часто приходили в «Зимнюю вишню» и их «замечали в хулиганстве». Управляющая заверила, что из-за этого неоднократно вызывали полицейских, есть протоколы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #происшествия #тц #зимняя вишня #судденок
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