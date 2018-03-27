Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Парламентский коммунист не исключил, что вскоре в России криптовалютами невозможно будет расплатиться.

Авторы законопроекта о токенах и биткоинах предлагают россиянам отказаться от криптовалют, как от альтернативы обычным деньгам. Об этом в комментарии ИА «Политика Сегодня» сообщил член парламентского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ), комментируя новацию коллег по Госдуме Вячеслава Володина и Павла Крашенникова (оба «Единая Россия»).

Документ за авторством упомянутых единороссов внесен на рассмотрение нижней палаты 27 марта. Его суть заключается в том, чтобы ввести понятия криптовалют в гражданский оборот. Авторы также предлагают решить вопрос наследования виртуальных активов и обеспечить их владельцам судебную защиту.

По мнению Щапова, судьба криптовалют в России будет зависеть от базовых понятий электронных денег, которые сформулированы в документе. Время для принятия регулирующих мер наступило, полагает собеседник «ПС».

«В России, где дважды возрождалось такое явление как МММ, вопрос, когда появятся обманутые криптовалютные инвесторы - это вопрос времени. Чтобы избежать таких ситуаций депутаты и внесли законопроект, определяющий в Гражданском кодексе сами понятия токена и криптовалюты», - объясняет депутат.

Коммунист подчеркивает: суд не сможет рассмотреть дело обманутого вкладчика, если в гражданском обороте не будет сформулировано определение электронных денег:

«В законодательстве нет таких понятий как «токен» и «криптовалюта» и никак не урегулированы правила их применения. С точки зрения российского суда инвестор вложил непонято что и непонятно на каких условиях».

Самым важным пунктом в законопроекте Щапов считает указание, что криптовалюты не являются платежным средством.

«Таким образом, России предлагается идти по пути отказа от криптовалют как альтернативы обычным деньгам. Это значит, что все кто пользуется криптовалютами как расчетным средством, как минимум, не смогут рассчитывать на защиту своих прав, а, скорее всего, будут преследоваться законом», - допустил народный избранник.

Запрет криптовалют в качестве платежного средства не является автоматическим запретом криптовалют в России. Согласно отечественным законам, иностранными валютами, такими как доллар и евро, также нельзя платить за товары и услуги, и даже указывать цену в них. Тем не менее продажа и покупка инвалюты в России легальна.