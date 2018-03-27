Мы в соц.сетях:
МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

Молдавия решила выслать трех российских дипломатов
Более 25 стран-участниц НАТО высылают послов РФ из-за «дела Скрипаля»

Более 25 стран-участниц НАТО высылают послов РФ из-за «дела Скрипаля»

 НАТО высылает семерых сотрудников постпредства России с Брюселе — Столтенберг

НАТО высылает семерых сотрудников постпредства России с Брюселе — Столтенберг
МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

Молдавия решила выслать трех российских дипломатов
Более 25 стран-участниц НАТО высылают послов РФ из-за «дела Скрипаля»

Более 25 стран-участниц НАТО высылают послов РФ из-за «дела Скрипаля»

 НАТО высылает семерых сотрудников постпредства России с Брюселе — Столтенберг

НАТО высылает семерых сотрудников постпредства России с Брюселе — Столтенберг
16:50   27 Марта 2018
Россия
36

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Парламентский коммунист не исключил, что вскоре в России криптовалютами невозможно будет расплатиться.

Авторы законопроекта о токенах и биткоинах предлагают россиянам отказаться от криптовалют, как от альтернативы обычным деньгам. Об этом в комментарии ИА «Политика Сегодня» сообщил член парламентского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ), комментируя новацию коллег по Госдуме Вячеслава Володина и Павла Крашенникова (оба «Единая Россия»).

Документ за авторством упомянутых единороссов внесен на рассмотрение нижней палаты 27 марта. Его суть заключается в том, чтобы ввести понятия криптовалют в гражданский оборот. Авторы также предлагают решить вопрос наследования виртуальных активов и обеспечить их владельцам судебную защиту.

По мнению Щапова, судьба криптовалют в России будет зависеть от базовых понятий электронных денег, которые сформулированы в документе. Время для принятия регулирующих мер наступило, полагает собеседник «ПС».

«В России, где дважды возрождалось такое явление как МММ, вопрос, когда появятся обманутые криптовалютные инвесторы - это вопрос времени. Чтобы избежать таких ситуаций депутаты и внесли законопроект, определяющий в Гражданском кодексе сами понятия токена и криптовалюты», - объясняет депутат.

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Коммунист подчеркивает: суд не сможет рассмотреть дело обманутого вкладчика, если в гражданском обороте не будет сформулировано определение электронных денег:

«В законодательстве нет таких понятий как «токен» и «криптовалюта» и никак не урегулированы правила их применения. С точки зрения российского суда инвестор вложил непонято что и непонятно на каких условиях».

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Самым важным пунктом в законопроекте Щапов считает указание, что криптовалюты не являются платежным средством.

«Таким образом, России предлагается идти по пути отказа от криптовалют как альтернативы обычным деньгам. Это значит, что все кто пользуется криптовалютами как расчетным средством, как минимум, не смогут рассчитывать на защиту своих прав, а, скорее всего, будут преследоваться законом», - допустил народный избранник.

Запрет криптовалют в качестве платежного средства не является автоматическим запретом криптовалют в России. Согласно отечественным законам, иностранными валютами, такими как доллар и евро, также нельзя платить за товары и услуги, и даже указывать цену в них. Тем не менее продажа и покупка инвалюты в России легальна.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Марк Григорьев
#госдума #кпрф #законопроект #биткоины #депутат #криптовалюты #токены
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов Россия
Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Парламентский коммунист не исключил, что вскоре в России криптовалютами невозможно будет расплатиться.
16:50   27 Марта 2018
36
Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове Россия

Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове

16:10   27 Марта 2018
4002
Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями Россия

Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями

14:28   27 Марта 2018
132
Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев Ближнее зарубежье

Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев

14:14   27 Марта 2018
45
Новости smi2.ru
Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

 Путин раскритиковал мэра Кемерова

Путин раскритиковал мэра Кемерова

 Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове

Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове