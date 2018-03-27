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 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

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Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

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16:42   27 Марта 2018
Россия
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Суд продлил срок задержания управляющей ТЦ «Зимняя вишня» до 72 часов

Суд продлил срок задержания управляющей ТЦ «Зимняя вишня» до 72 часов

Заводский районный суд Кемерово продлил срок задержания управляющей ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок до 72 часов. Об этом сообщили РИА Новости.

Уголовное дело возбудили 25 марта. На следующий день управляющую задержали в рамках статьи 91 УПК России и допросили. Во вторник, 27 марта Судденок предъявили обвинение. Суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения до 28 марта.

Сама подсудимая вину не признает, пишет портал «360». Управляющая ТЦ заявила, что соблюла все условия, прописанные в законе. Она пояснила, что в ее должностные обязанности входила расстановка людей, обучение пожарной безопасности и охране труда. Судденок призвала СК РФ привлечь «действительно виновных» в трагедии людей.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #ск рф #общество #пожар в кемерове #надежда судденок #тц зимня вишня
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