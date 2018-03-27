Суд продлил срок задержания управляющей ТЦ «Зимняя вишня» до 72 часов

Заводский районный суд Кемерово продлил срок задержания управляющей ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок до 72 часов. Об этом сообщили РИА Новости.

Уголовное дело возбудили 25 марта. На следующий день управляющую задержали в рамках статьи 91 УПК России и допросили. Во вторник, 27 марта Судденок предъявили обвинение. Суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения до 28 марта.

Сама подсудимая вину не признает, пишет портал «360». Управляющая ТЦ заявила, что соблюла все условия, прописанные в законе. Она пояснила, что в ее должностные обязанности входила расстановка людей, обучение пожарной безопасности и охране труда. Судденок призвала СК РФ привлечь «действительно виновных» в трагедии людей.