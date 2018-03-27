Новый раунд переговоров между РФ и Украиной будет организован в апреле

Пресс-служба «Нафтогаза» сообщили о договоренности провести новый раунд переговоров с российским «Газпромом» в апреле 2018 года

Переговоры будут посвящены газовым контрактам между странами.

В сообщении пресс-службы организации говорится, что компании согласились провести еще один раунд переговоров весной, в апреле 2018 года. «Нафтогаз» заинтересован в решении российской сороны касательно выдвинутых требований Украины на пересмотр тарифа и снижение стоимость на транзит газа. Стороны планируют обсудить пути дальнейшей реализации газотранспортной системы Украины.