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МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

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16:40   27 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Новый раунд переговоров между РФ и Украиной будет организован в апреле

Новый раунд переговоров между РФ и Украиной будет организован в апреле

Пресс-служба «Нафтогаза» сообщили о договоренности провести новый раунд переговоров с российским «Газпромом» в апреле 2018 года

Переговоры будут посвящены газовым контрактам между странами.

В сообщении пресс-службы организации говорится, что компании согласились провести еще один раунд переговоров весной, в апреле 2018 года. «Нафтогаз» заинтересован в решении российской сороны касательно выдвинутых требований Украины на пересмотр тарифа и снижение стоимость на транзит газа. Стороны планируют обсудить пути дальнейшей реализации газотранспортной системы Украины.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #политика #нафтогаз #газпром #новый раунд переговоров
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