Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет

Игорные заведения на полуострове обещают открыть к концу 2019 года.

Власти Крыма определились с местом создания игорной зоны на полуострове. По словам главы республики Сергея Аксенова, участок будет выделен в поселке Кацивели, на южном берегу Крыма, недалеко от Ялты. Проект должны презентовать уже в апреле, на Ялтинском международном экономическом форуме. А ввести в эксплуатацию объект собираются в конце 2019 года.

По словам Аксенова, взяться за проект готов частный инвестор. Какой именно, не раскрывается из-за действующих санкций.

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в беседе с ИА «Политика Сегодня» оценил выбор властей

«Место создания игорной зоны очень удачное. Это южное побережье Крыма, рядом — Ялта, Фарос, Севастополь. Территория мало застроена, поэтому не возникнет проблем с оформлением участков. Игорная зона — это никакой не криминал. Это плюс, которые принесет серьезные поступления в бюджет Крыма», — сказал сенатор.

При этом сам Цеков не собирается играть в казино. Ни в Крыму, ни где-либо еще.

«Я в молодости был азартным. Любил играть в карты. Но со временем понял, что азарт лично меня может привести к нехорошим последствиям. Поэтому лет с 28–30 прекратил играть во все азартные игры», — объяснил сенатор.

Депутат Госдумы Николай Валуев, который в свое время участвовал в отборочных этапах мирового чемпионата по онлайн-покеру, рассказал ИА «Политика Сегодня», что принципиально не играет на деньги.

«В покер играю на таком уровне. Ну знаете, фишечные наборы продаются. У меня принцип: не играть на деньги. Что подразумевает, что ни в какие игорные зоны я не приеду», - сказал Валуев.

Напомним, что для игорного бизнеса в России определены специальные зоны: на Дальнем Востоке, на Алтае, под Калининградом, на Азово-Черноморском побережье. На остальной территории страны открывать казино запрещено. В июле 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и в Сочи. По данным из открытых источников, развлекательная зона «Приморье» за 2016 год принесла в бюджеты разных уровней более 450 миллионов рублей. «Азов Сити» зарабатывает для бюджетов всех уровней Краснодарского края около 400 миллионов рублей в год.