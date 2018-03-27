Люксембург не вышлет российских дипломатов

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что страна не вышлет российских дипломатов в связи с делом Скрипалей.

По его словам, в Люксембурге работает «очень ограниченное число» дипломатов РФ, однако невозможно установить, что кто-то из них шпион. Ассельборн подчеркнул, что Люксембург полностью поддерживает британские власти.

США, Канада, Норвегия, Украина и несколько стран-членов Европейского союза заявили, что высылают российских дипломатов в связи со случившимся в британском городе Солсбери.