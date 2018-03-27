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МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

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Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

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 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

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16:29   27 Марта 2018
Россия
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Финал PolitPRpro-2018 состоится 30 марта в СПбГУ

Финал PolitPRpro-2018 состоится 30 марта в СПбГУ

Восемь студенческих команд поборются за звание лучших молодых политтехнологов страны.

Всероссийский студенческий конкурс в сфере политических коммуникаций (PolitPRpro) проходит в стране с 2010 года. Цель соревнования - выявить среди учащихся ведущих вузов России молодых специалистов в области политтехнологий. Кроме того, мероприятие посещают многие опытные специалисты, готовые поделиться своими знаниями со студентами.

Финал PolitPRpro-2018 состоится 30 марта в СПбГУ

В этом году финал конкурса пройдет в Петербурге 30 марта. За звание сильнейших поборются восемь команд, которые прошли отборочный тур. Посетить мероприятие может каждый желающий. Для этого нужно лишь зарегистрироваться, написав свои фамилию, имя и отчество в личные сообщения группы конкурса во «ВКонтакте».

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Автор: Юлия Халус
#петербург #новости #общество #студенты #спбгу #politprpro
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