Финал PolitPRpro-2018 состоится 30 марта в СПбГУ

Восемь студенческих команд поборются за звание лучших молодых политтехнологов страны.

Всероссийский студенческий конкурс в сфере политических коммуникаций (PolitPRpro) проходит в стране с 2010 года. Цель соревнования - выявить среди учащихся ведущих вузов России молодых специалистов в области политтехнологий. Кроме того, мероприятие посещают многие опытные специалисты, готовые поделиться своими знаниями со студентами.

В этом году финал конкурса пройдет в Петербурге 30 марта. За звание сильнейших поборются восемь команд, которые прошли отборочный тур. Посетить мероприятие может каждый желающий. Для этого нужно лишь зарегистрироваться, написав свои фамилию, имя и отчество в личные сообщения группы конкурса во «ВКонтакте».