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МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

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Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

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 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

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16:25   27 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Почти половина украинцев против запрета российских СМИ и соцсетей — Опрос

Почти половина украинцев против запрета российских СМИ и соцсетей — Опрос

Почти половина жителей Украины не поддерживает решение властей о запрете в стране российских телеканалов, соцсетей и ряда российских фильмов. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как заявили социологи, прослеживается «скорее неприятие» гражданами ограничительных мер. Так 44% опрошенных против запрета российских телеканалов, в то время как поддерживают решение властей 37%. Еще больше — 46% — не поддерживают запрет российских социальных сетей, в то время как поддерживают — 30%. 53% украинцев не поддерживают запрет отдельных артистов и российских фильмов. Против российских фильмов и исполнителей — 29%.

Опрос проводился с 5 по 21 февраля. Методом личного интервью были опрошены 2043 человека возрастом от 18 лет, проживающих в более 110 населенных пунктах всех регионов Украины.

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Автор: Вячеслав Каширин
#украина #опрос #общество #ближнее зарубежье #российские фильмы
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