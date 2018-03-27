Почти половина украинцев против запрета российских СМИ и соцсетей — Опрос

Почти половина жителей Украины не поддерживает решение властей о запрете в стране российских телеканалов, соцсетей и ряда российских фильмов. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как заявили социологи, прослеживается «скорее неприятие» гражданами ограничительных мер. Так 44% опрошенных против запрета российских телеканалов, в то время как поддерживают решение властей 37%. Еще больше — 46% — не поддерживают запрет российских социальных сетей, в то время как поддерживают — 30%. 53% украинцев не поддерживают запрет отдельных артистов и российских фильмов. Против российских фильмов и исполнителей — 29%.

Опрос проводился с 5 по 21 февраля. Методом личного интервью были опрошены 2043 человека возрастом от 18 лет, проживающих в более 110 населенных пунктах всех регионов Украины.