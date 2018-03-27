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МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

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 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

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16:19   27 Марта 2018
Россия
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СК РФ выступил против публикации списков погибших в Кемерове до окончания ДНК-экспертизы

СК РФ выступил против публикации списков погибших в Кемерове до окончания ДНК-экспертизы

Следственный комитет РФ прокомментировал публикацию списков погибших и пропавших без вести в результате пожара в кемеровском торговом центре.

В ведомстве назвали невозможным публиковать такую информацию до окончания генетической экспертизы. Список погибших и пропавших ранее появился на сайте администрации города Кемерово.

В пожаре в ТЦ погибли 64 человека, 41 из них — дети. В больницах на данный момент находятся 69 пострадавших. Следствие установило личности 25 жертв инцидента. 38 человек числятся пропавшими без вести.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #ск рф #общество #пожар в кемерове
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