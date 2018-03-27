СК РФ выступил против публикации списков погибших в Кемерове до окончания ДНК-экспертизы

Следственный комитет РФ прокомментировал публикацию списков погибших и пропавших без вести в результате пожара в кемеровском торговом центре.

В ведомстве назвали невозможным публиковать такую информацию до окончания генетической экспертизы. Список погибших и пропавших ранее появился на сайте администрации города Кемерово.

В пожаре в ТЦ погибли 64 человека, 41 из них — дети. В больницах на данный момент находятся 69 пострадавших. Следствие установило личности 25 жертв инцидента. 38 человек числятся пропавшими без вести.