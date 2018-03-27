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МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

Молдавия решила выслать трех российских дипломатов
Более 25 стран-участниц НАТО высылают послов РФ из-за «дела Скрипаля»

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16:22   27 Марта 2018
Россия
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Пучков: МЧС разработает систему дополнительных мер для избежания трагедий

Пучков: МЧС разработает систему дополнительных мер для избежания трагедий

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что ведомство примет меры для того, чтобы устранить возможность трагедий. 

Пучков сообщил журналистам, что МЧС примет дополнительные меры, направленные на недопущение таких трагедий, как случилась в Кемерово. По его словам, МЧС организует систему дополнительных мероприятий, которые не допустят в дальнейшем подобные инциденты. Министр добавил, что эта работа будет осуществлена в сотрудничестве с общественной организацией «Опора России».

В воскресенье, 25 марта, загорелся кемеровский ТРЦ «Зимняя вишня». В здании погибло 64 человека. Расследование ведется под руководством СК РФ Бастрыкиным.

Информацию об оказании помощи пострадавшим можно получить на официальном портале ИА «Политика Сегодня».  

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Автор: Екатерина Розина
#мчс #россия #политика #пучков
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