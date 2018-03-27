Пучков: МЧС разработает систему дополнительных мер для избежания трагедий

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что ведомство примет меры для того, чтобы устранить возможность трагедий.

Пучков сообщил журналистам, что МЧС примет дополнительные меры, направленные на недопущение таких трагедий, как случилась в Кемерово. По его словам, МЧС организует систему дополнительных мероприятий, которые не допустят в дальнейшем подобные инциденты. Министр добавил, что эта работа будет осуществлена в сотрудничестве с общественной организацией «Опора России».

В воскресенье, 25 марта, загорелся кемеровский ТРЦ «Зимняя вишня». В здании погибло 64 человека. Расследование ведется под руководством СК РФ Бастрыкиным.

Информацию об оказании помощи пострадавшим можно получить на официальном портале ИА «Политика Сегодня».