Перспективы сотрудничества России и Мадагаскара оценили в РАН

Эксперт объяснил, чем привлекательны для России экономические связи с Мадагаскаром.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Накануне российская делегация посетила Мадагаскар. Во время официального визита состоялись переговоры, результатом которых стало решение углубления двустороннего торгового партнерства. Также обсуждается взаимодействие и в военно-технической сфере, в области атомной энергетики, космоса и межбанковских связей, отметил эксперт по Африке.

Заведующий Центром исследования российско-африканских отношений Института Африки РАН Евгений Корендясов отметил, что данное намерение выгодно всем участникам сотрудничества.

Эксперт упомянул, что Мадагаскар является островным государством, поэтому у них активно развито рыболовство. Он уточнил, что Мадагаскар обладает нефтью, рыбой, никелем и полудрагоценными камнями. Также в стране развито сельское хозяйство, которое обеспечивает значительную часть прибыли в экономику страны. Народное хозяйство производит кофе, какао, сахарный тростник и пряности. Страна занимает лидирующую позицию по производству ванили.

Корендясов напомнил, что дипломатические отношения между Россией и Мадагаскаром существуют с 1964 года, тогда Мадагаскар принял решение отделиться от Франции и объявил о своей независимости. Отношения достигли своего пика, когда у власти был президент Дидье Рацирак.

Сотрудничество пошло на спад после развала СССР, это было связано с внутриполитическими проблемами на острове, стопорящих развитие государства на протяжении многих лет. Однако нынешнее правительство исправило ситуацию, сейчас в страну привлекается множество иностранных инвестиций, наверстывается упущенное развитие.

По мнению экспертом, на сегодняшний день будет актуально возобновить двусторонние отношения с Мадагаскаром.

Корендясов считает, что сейчас самое время дать двусторонним отношениям «второй шанс».