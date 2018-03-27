Мы в соц.сетях:
МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

Молдавия решила выслать трех российских дипломатов
Более 25 стран-участниц НАТО высылают послов РФ из-за «дела Скрипаля»

Более 25 стран-участниц НАТО высылают послов РФ из-за «дела Скрипаля»

 НАТО высылает семерых сотрудников постпредства России с Брюселе — Столтенберг

НАТО высылает семерых сотрудников постпредства России с Брюселе — Столтенберг
МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

Молдавия решила выслать трех российских дипломатов
Более 25 стран-участниц НАТО высылают послов РФ из-за «дела Скрипаля»

Более 25 стран-участниц НАТО высылают послов РФ из-за «дела Скрипаля»

 НАТО высылает семерых сотрудников постпредства России с Брюселе — Столтенберг

НАТО высылает семерых сотрудников постпредства России с Брюселе — Столтенберг
16:01   27 Марта 2018
Весь мир
44

Перспективы сотрудничества России и Мадагаскара оценили в РАН

Перспективы сотрудничества России и Мадагаскара оценили в РАН

Эксперт объяснил, чем привлекательны для России экономические связи с Мадагаскаром.

 Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Накануне российская делегация посетила Мадагаскар. Во время официального визита состоялись переговоры, результатом которых стало решение углубления двустороннего торгового партнерства. Также обсуждается взаимодействие и в военно-технической сфере, в области атомной энергетики, космоса и межбанковских связей, отметил эксперт по Африке.

Перспективы сотрудничества России и Мадагаскара оценили в РАН

Заведующий Центром исследования российско-африканских отношений Института Африки РАН Евгений Корендясов отметил, что данное намерение выгодно всем участникам сотрудничества.

Эксперт упомянул, что Мадагаскар является островным государством, поэтому у них активно развито рыболовство. Он уточнил, что Мадагаскар обладает нефтью, рыбой, никелем и полудрагоценными камнями. Также в стране развито сельское хозяйство, которое обеспечивает значительную часть прибыли в экономику страны. Народное хозяйство производит кофе, какао, сахарный тростник и пряности. Страна занимает лидирующую позицию по производству ванили. 

Перспективы сотрудничества России и Мадагаскара оценили в РАН

Корендясов напомнил, что дипломатические отношения между Россией и Мадагаскаром существуют с 1964 года, тогда Мадагаскар принял решение отделиться от Франции и объявил о своей независимости. Отношения достигли своего пика, когда у власти был президент Дидье Рацирак.

Сотрудничество пошло на спад после развала СССР, это было связано с внутриполитическими проблемами на острове, стопорящих развитие государства на протяжении многих лет. Однако нынешнее правительство исправило ситуацию, сейчас в страну привлекается множество иностранных инвестиций, наверстывается упущенное развитие.

По мнению экспертом, на сегодняшний день будет актуально возобновить двусторонние отношения с Мадагаскаром.

Перспективы сотрудничества России и Мадагаскара оценили в РАН

Корендясов считает, что сейчас самое время дать двусторонним отношениям «второй шанс».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #сотрудничество #общество #весь мир #ран #мадагаскар
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов Россия
Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Парламентский коммунист не исключил, что вскоре в России криптовалютами невозможно будет расплатиться.
16:50   27 Марта 2018
36
Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове Россия

Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове

16:10   27 Марта 2018
4006
Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями Россия

Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями

14:28   27 Марта 2018
132
Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев Ближнее зарубежье

Первый президент Южной Осетии позвал в республику российских инженеров и аграриев

14:14   27 Марта 2018
45
Новости smi2.ru
Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

 Путин раскритиковал мэра Кемерова

Путин раскритиковал мэра Кемерова

 Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове

Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове