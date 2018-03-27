МЧС РФ завершает поисковую операцию в Кемерове

На месте пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» продолжит работать часть подразделений спасателей.

Об этом во вторник сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе дети. Еще 38 человек числятся без вести пропавшими.

Пучков рассказал, что спасатели завершают поисковую операцию на месте происшествия в Кемерове. Вскоре планируется перегруппировка сил.