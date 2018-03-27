«АвтоВАЗ» не выпустит Lada Vesta Signature

Автомобилестроительная компания закрыла проект Lada Vesta Signature, поэтому не выпустит удлиненную версию седана.

PR-директор «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский объяснил, что Vesta Signature существовала в качестве испытательного образца. Компания изначально не планировала серийного производства. Сейчас «АвтоВАЗ» концентрируется на реальных проектах серийных и будущих автомобилей.

Всего выпустили четыре экземпляра Lada Vesta Signature. На одном из них ездил бывший глава «АвтоВАЗа» по инжинирингу Харальд Грюбель. Еще один автомобиль принадлежит президенту «АвтоВАЗа» Николя Мору.