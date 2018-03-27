«АвтоВАЗ» не выпустит Lada Vesta Signature
Автомобилестроительная компания закрыла проект Lada Vesta Signature, поэтому не выпустит удлиненную версию седана.
PR-директор «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский объяснил, что Vesta Signature существовала в качестве испытательного образца. Компания изначально не планировала серийного производства. Сейчас «АвтоВАЗ» концентрируется на реальных проектах серийных и будущих автомобилей.
Всего выпустили четыре экземпляра Lada Vesta Signature. На одном из них ездил бывший глава «АвтоВАЗа» по инжинирингу Харальд Грюбель. Еще один автомобиль принадлежит президенту «АвтоВАЗа» Николя Мору.
В интернете появились фотографии эксклюзивного седана Lada Vesta Signature, принадлежащего президенту АвтоВАЗа Николя Мору. Снимки, сделанные на XXI Рождественской гонке чемпионов, опубликованы пабликом «RCI News» во социальной сети «ВКонтакте» pic.twitter.com/Lfyr0smJa4— Чебуратор (@Uralgrand) February 15, 2018