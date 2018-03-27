За фейком о «сотнях погибших» при пожаре в ТЦ в Кемерово стоит украинский пранкер — СМИ

Фейк о якобы сотнях погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. Об этом рассказали на телеканале REN ТВ.

По имеющимся данным, на YouTube-канале Вольнова, где он размещает записи своих телефонных розыгрышей, была обнаружена запись от 25 марта, в которой пранкер, звонит в кемеровский морг, выдавая себя за сотрудника министерства чрезвычайных. Он спрашивает, сколько там свободных мест. Выясняется, что мест около 70. Тогда «сотрудник МЧС» начинает возмущаться и сообщает, что погибших «около 300». При этом слышно, что сотрудники морга шокированы этими данными.

В действительности жертвами пожара в торговом центре стали 64 человека. Накануне в региональном МЧС сообщили, что тела всех погибших обнаружены.