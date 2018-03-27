Депутаты Госдумы ужесточат наказание за хищение с банковских карт‍

Госдума во втором чтении приняла законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хищение средств с банковских карт. Проект также предусматривает корректировку статьи «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» в Уголовном кодексе.

В документе говорится, что уголовная ответственность за хищение чужого имущества с помощью любого вида банковских карт закрепляется. Наказание предусматривает лишение свободы до трех лет. Таким образом, дополняя статью «Кража», правительство повышает меры уголовно-правовой защиты людей.

Напомним, что в 2016 году хакерам удалось похитить с банковских карт жителей России порядка 650 миллионов рублей.