СК РФ получил 67 заявлений о пропаже людей в Кемерово

Следственный комитет РФ располагает заявлениями о пропаже 67 человек после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, сред них — 41 ребенок. Президент РФ Владимир Путин внепланово прибыл в Кемерово, где пообщался с местными жителями. Российский лидер заверил, что следствие установит виновных, которые понесут соответствующее наказание.