Лукашенко и Порошенко обсудили по телефону подготовку к форуму регионов Украины и Белоруссии

Лидеры Украины и Белоруссии провели телефонный разговор. В ходе него Порошенко и Лукашенко обсудили подготовку к форуму регионов Украины и Белоруссии. Отмечается, что форум планируется провести в октябре в Гомеле.

Собеседники поговорили о развитии двусторонних отношений, обменялись мнениями по поводу активизации сотрудничества в сфере экономики между предпринимателями двух стран, а также обсудили реализацию договоренностей, которые были заключены в ходе взаимных визитов президентов. Также сообщается, что в ходе разговора речь зашла о проведении Дней культуры Украины в Белоруссии, которые пройдут с 7 по 20 июля.