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МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

Молдавия решила выслать трех российских дипломатов
Более 25 стран-участниц НАТО высылают послов РФ из-за «дела Скрипаля»

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15:38   27 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Лукашенко и Порошенко обсудили по телефону подготовку к форуму регионов Украины и Белоруссии

Лукашенко и Порошенко обсудили по телефону подготовку к форуму регионов Украины и Белоруссии

Лидеры Украины и Белоруссии провели телефонный разговор. В ходе него Порошенко и Лукашенко обсудили подготовку к форуму регионов Украины и Белоруссии. Отмечается, что форум планируется провести в октябре в Гомеле. 

Собеседники поговорили о развитии двусторонних отношений, обменялись мнениями по поводу активизации сотрудничества в сфере экономики между предпринимателями двух стран, а также обсудили реализацию договоренностей, которые были заключены в ходе взаимных визитов президентов. Также сообщается, что в ходе разговора речь зашла о проведении Дней культуры Украины в Белоруссии, которые пройдут с 7 по 20 июля. 

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Автор: Виктория Разумовская
#порошенко #ближнее зарубежье #лукашенко
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