Спасатели нашли останки всех 64 погибших в ТЦ в Кемерове

Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов уточнил, что останки жертв передали Следственному комитету.

По его словам, спасатели нашли останки 64 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Городская администрация опубликовала список жертв, личность которых установили — 25 человек, среди них 13 детей. Пропавшими без вести числятся 38 человек, среди них 26 детей.