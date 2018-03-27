Останкинская и все крупные телебашни РФ выключат подсветку в память о погибших в Кемерове

Подсветка всех телевизионных башен России будет выключена 27-29 марта в знак скорби по погибшим в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

27 марта с 20:00 и до 06:00 29 марта в знак скорби по погибшим при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» будет выключена подсветка Останкинской башни в Москве. В тот же отезок времени (но местному, с учетом часовых поясов) не будетработать подсветка на других башнях в ведении РТРС, которые оснащены архитектурно-художественной подсветкой. Среди них башни в Петербурге, Белгороде, Красноярске, Оренбурге, Мурманске Якутске и еще 32 регионах России.