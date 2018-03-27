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МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

МЧС РФ опровергло данные СМИ о новом пожаре в Кемерове

 Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов
Президент Путин взял под контроль организацию дополнительных мер для устранения возможности трагедий — Лавров

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 Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

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15:23   27 Марта 2018
Россия
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Кемеровская администрация обнародовала список жертв пожара

Кемеровская администрация обнародовала список жертв пожара

Список погибших и пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» опубликован городской администрацией Кемерова.

Ознакомиться с ним можно на сайте администрации.

Пожар в торговом центре в Кемерове вспыхнул 25 марта днем. Жертвами происшествия стали 64 человека. Опознать пока удалось только 25 погибших. Среди них 13 детей.

Еще 38 человек числятся пропавшими без вести. Из них 26 человек - дети.

Число пострадавших, которые сейчас находятся в больницах, указано 69 человек. По крайней мере 24 из них - дети. Еще один - сотрудник МЧС.

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Автор: Юлия Халус
#россия #чп #происшествие #кемерово #новости #зимняя вишня
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