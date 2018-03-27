Кемеровская администрация обнародовала список жертв пожара

Список погибших и пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» опубликован городской администрацией Кемерова.

Ознакомиться с ним можно на сайте администрации.

Пожар в торговом центре в Кемерове вспыхнул 25 марта днем. Жертвами происшествия стали 64 человека. Опознать пока удалось только 25 погибших. Среди них 13 детей.

Еще 38 человек числятся пропавшими без вести. Из них 26 человек - дети.

Число пострадавших, которые сейчас находятся в больницах, указано 69 человек. По крайней мере 24 из них - дети. Еще один - сотрудник МЧС.