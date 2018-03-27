Госдума поддержала проект о компенсации платы за капремонт семьям пенсионеров и инвалидов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает возмещать плату за капремонт пенсионерам, которые достигли 70 и 80 лет и которые живут в семье с инвалидами первой и второй групп.

Ранее депутаты приняли закон, согласно которому одиноко проживающие пенсионеры, достигшие 70 и 80 лет, имеют право на компенсацию за капремонт в размере 50 процентов и 100 процентов. Однако в таком случае компенсации были лишены те, кто живет с инвалидами первой и второй группы, поскольку закон распространялся именно на одиноких пожилых людей.