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15:20   27 Марта 2018
Россия
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Госдума поддержала проект о компенсации платы за капремонт семьям пенсионеров и инвалидов

Госдума поддержала проект о компенсации платы за капремонт семьям пенсионеров и инвалидов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает возмещать плату за капремонт пенсионерам, которые достигли 70 и 80 лет и которые живут в семье с инвалидами первой и второй групп.

Ранее депутаты приняли закон, согласно которому одиноко проживающие пенсионеры, достигшие 70 и 80 лет, имеют право на компенсацию за капремонт в размере 50 процентов и 100 процентов. Однако в таком случае компенсации были лишены те, кто живет с инвалидами первой и второй группы, поскольку закон распространялся именно на одиноких пожилых людей. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #закон #пожилые люди
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