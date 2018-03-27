После трагедии в кемеровском ТЦ 38 человек числятся пропавшими без вести

Администрация Кемерово опубликовала полный список пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

По информации кемеровской администрации, 38 человек числятся пропавшими без вести. Среди них 26 детей, даты рождения еще двоих человек не указали. Установили личности 25 жертв, среди них 13 детей, возраст одного человека не уточнили.

ТЦ сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 62 человека. Предварительно, среди них 41 ребенок. Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта — всероссийским днем траура.