Польша построит забор вдоль границы с Украиной и Белоруссией для защиты от АЧС

В сентябре Польша планирует приступить к строительству на восточной границе забора длиной примерно в тысячу километров для того, чтобы защитить своих кабанов от их собратьев из Украины и Белоруссии, переносящих африканскую чуму свиней (АЧС).

Об этом сообщает агентство PAP со слов польского министра сельского хозяйства Кшиштофа Юргеля. По его словам, на ближайшем заседании постоянного комитета Совета министров будет рассмотрен план сооружения заграждения из металлической сетки. Строительство может начаться уже в этом сентябре и должно быть завершено за три-четыре месяца. Стоимость проекта оценивается в 300 миллионов злотых (88 миллионов долларов).

Он рассказал, что стена будет два метра высотой, а также будет заглублена на полметра, так как иначе кабаны будут иметь возможность ее подрыть, сделать лаз.

Заграждение будут строить одновременно в разных местах, чтобы с самого начала реализации проекта перекрыть уже существующие кабаньи тропы. Уже на последнем этапе стена будет вытянута в одну непрерывную линию.

Первые вспышки АЧС зарегистрированы в Польше в зимой 2014 года. С тех пор специалисты Главной ветеринарной инспекции страны зафиксировали более ста случаев заболевания АЧС у домашних свиней, а у диких данное заболевание встречалось почти в 10 раз чаще — было обнаружено 1267 случаев. По наблюдениям ветеринаров, наибольшему риску подвержены районы юго-востока Польши, граничащие с Украиной. Для человека АЧС безопасна.