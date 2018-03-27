Ирландия высылает дипломата РФ
Такое решение приняли ирландские власти после консультаций с участием представителей различных ведомств и служб безопасности страны.
Дублин вышлет российского дипломата после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Решение о дипломатических санкциях в отношении РФ рассматривали не только с учетом итогов консультаций, но в координации с Министерством иностранных дел Великобритании.
#МИДРоссии: Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.https://t.co/mZYV2TGnE3 pic.twitter.com/7CPjM1ec4g— МИД России ???????? (@MID_RF) March 26, 2018