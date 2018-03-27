Ирландия высылает дипломата РФ

Такое решение приняли ирландские власти после консультаций с участием представителей различных ведомств и служб безопасности страны.

Дублин вышлет российского дипломата после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Решение о дипломатических санкциях в отношении РФ рассматривали не только с учетом итогов консультаций, но в координации с Министерством иностранных дел Великобритании.