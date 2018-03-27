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Весь мир
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Польша хочет укрепить дружбу с РФ военной силой и солидарностью трансатлантического альянса

Польша хочет укрепить дружбу с РФ военной силой и солидарностью трансатлантического альянса

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша заинтересована в дружеских отношениях с Россией.

В его выступлении на телевидении говорилось о том, что Польша заинтересована обеспечить себя дружескими отношениями со всеми соседями, в том числе и с РФ. Однако Моравецкий подчеркнул, что правительство страны не страдает наивностью, в связи с чем он заметил, что оптимально подтвердить дружбу военной силой и солидарностью трансатлантического альянса.  

Представителю Польши задали вопрос, не опасается ли он вероятности, что Москва примет ответные меры на идею размещения с польской стороны ракетных комплексов Patriot и поставит в Калиниградской области оружие массового поражения. Моравецкий ответил, что РФ может совершить что угодно в любое время, так как находится вблизи границ Польши, однако это не говорит о том, что страна должна быть без оружия.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #польша #политика #вооружение #весь мир #моравецкий
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