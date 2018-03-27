Берлин согласовал строительство «Северного потока-2» на территории Германии

Разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода «Северный поток-2» на территории Германии одобрено.

Государственная организация, координирующая судоходство и гидрографию ФРГ оформила документы и выдало разрешение на начало строительства во вторник, 27 марта. Информация уже обнародована на официальном сайте федерального ведомства.

В сообщении говорится, что разрешение согласовано. Во вторник отправлено уведомление, в котором говорится о том, что строительство «Северного потока-2» разрешено в исключительной экономической зоне в Балтийском море. Организация отметила, что препятствий для удовлетворения запроса не возникло.

«Северный поток-2» будет проложен по дну Балтийского моря на протяжении 31 километра.